Wifi äter batteri

Så vad krävs egentligen av en bra actionkamera? Först och främst ska den naturligtvis kunna spela in filmer av hög kvalitet, gärna i så hög upplösning som möjligt. Ett par av kamerorna i testet kan filma i 4k-upplösning, vilket innebär 3840x2160 pixlar. De allra flesta har dock svårt att dra nytta av upplösningar över 1080p, vilket sannolikt är den mest använda upplösningen. För att kunna skapa snygga slowmotionsekvenser är det också viktigt att kameran kan spela in många bilder per sekund, något som ger bra flyt i filmen.

Användarvänlighet är viktig

Utöver bildkvaliteten bör kameran vara lätt att använda. Många actionkameror saknar en riktig skärm, vilket gör det svårt att göra inställningar och omöjligt att titta på de filmer som spelats in. Därför är det en fördel om det går att ansluta kameran till en telefon via wifi och använda denna som skärm samt göra olika inställningar. Tyvärr äter wifi-uppkopplingen en del batteritid, något som majoriteten av kameror inte har något överflöd av.

En annan viktig faktor är hur många olika varianter av fästen som finns till kameran och hur lätt det är att använda dem. En actionkamera gör sig bäst om den monterats någonstans där den kan göra sitt jobb utan att du behöver fundera på om den kommer att ramla av någonstans i farten.

Så gjorde vi testet

För att testa kamerorna har vi använt dem så mycket som möjligt i olika situationer. Vi har använt flera olika fästen och filmat i olika förhållanden, för att kunna bedöma vilken kamera som ger bäst videokvalitet. Vi har också bedömt hur lätta de är att ha med sig och använda – såväl utan att använda mobilen som fjärrkontroll, som med detta hjälpmedel. Dessutom har vi tagit hänsyn till vilka olika möjligheter till upplösningar och bildhastigheter som finns att tillgå, liksom eventuella andra funktioner.