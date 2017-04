Prompt $P$G

Att starta en dator under 1980-talet och en bra bit in på 1990-talet resulterade i följande:

C:\>

Det var själva prompten, och visade att du var i rotkatalogen på hårddisken. Startade du från diskett stod det A: eller i sällsyntare fall B: när du hade startat. C: indikerade, om vi förenklar, att du hade en hårddisk.

Microsoft, som låg bakom den mest använda versionen av Dos, skapade sitt MS Dos redan 1981, på uppdrag av IBM som ville ha ett operativsystem till sina datorer. Innan Dos brukade nämligen de flesta datorer starta direkt in i en Basic-tolk precis som på Commodore 64, men IBM ville att användaren skulle komma in i en kommandotolk istället. Alltså få möjligheten att köra program istället för att börja programmera. Microsoft valde helt enkelt att köpa loss Q Dos – Quick and Dirty Operating System – och kalla det för PC Dos på IBM-datorerna. Q Dos köptes för 50 000 dollar och resten är för Microsofts del en framgångssaga som bland annat ledde fram till att Bill Gates blev världens rikaste man.

En gemensam plattform

För datoranvändarna var det här förstås revolutionerande. Istället för att börja programmera i Basic, eller ladda in program via källkod, kunde de nu starta program bäst de ville. Plötsligt fanns det en gemensam plattform som alla kunde utveckla program till, och det är MS Dos (härifrån kallat endast Dos) som i sin tur ledde till Windows, även om det förstås fanns parallella spår i Unix-världen som ledde till Mac OS X. Men det är en annan historia.

Hur din dator skulle fungera på det mest grundläggande plan avgjordes i två konfigurationsfiler som bearbetades under uppstart: autoexec.bat och config.sys. En Bat-fil är inget annat än en fil som innehåller kommandon som körs, och du kan själv ändra vilka kommandon som skulle köras. Autoexec.bat innehöll till exempel anrop till det program som lät dig ha en cd-spelare i Dos (vilket dock inte ens fanns i drömmarna i Dos barndom), eller det program som ställde in rätt teckentabell för att vi svenskar skulle kunna få å, ä och förhoppningsvis också ö. Och förstås den fil där man angav vilken så kallad IRQ-adress ljudkortet hade.

Config.sys var för de flesta mer luddig och innehöll variablar som datorn skulle komma ihåg. Det var olika variablar och drivrutiner som lästes in.