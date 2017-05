Att uppgradera sin hörlurar från halvbra hörlurar till ett par riktiga kvalitetslurar kan göra stor skillnad. För att musik eller film verkligen ska komma till sina rätt krävs hörlurar i high end-skiktet. Vi har testat ett helt gäng modeller från bland annat Marshall, JBL, Sol Republic, Creative och Sennheiser. I det här testet finns både så kallade on ear-lurar och over ear-lurar. Båda sitter på örat men de senare är något mer slutna och stänger bättre bort omgivningens ljud.

Sennheiser HD 4.50 Wireless är trådlösa och kommunikationen sker via bluetooth och för att aktivare detta trycker du in strömbrytaren. Intill denna knapp finns sedan ett reglage för att byta spår, samt för att pausa musiken. Näst i tur kommer sedan volymreglaget, som även trycks in under ett par sekunder för att aktivera eller avaktivera brusreduceringen.



Bra reglage. Enkelt och användarvänligt.

Rent konstruktionsmässigt är lurarna redan i passivt läge bra isolerade och de ergonomiskt designade öronkuddarna är något av de bekvämaste som går att hitta i dagsläget. Att bygeln dessutom är vikbar är ytterligare ett plus. Det uppladdningsbara batteriet räcker i runt 19 timmars uppspelning med brusreduceringen aktiverad, och cirka 25 timmar med densamma avstäng. Riktigt bra!



Tekniken för att stänga ute oönskat ljud heter på Sennheiser-språk ”Noise Gard” och i denna tappning är den relativt modest och långt ifrån den bästa vi stött på. Visst märks en väsentlig skillnad mellan lägena men är du ute efter ett par sov-lurar finns klart mer effektiva modeller att välja bland.





Vid musikavlyssning är de desto bättre. Ljudet är brutalt bra – trots den slutna konstruktionen. Inte för att de nedre frekvenserna får stryka på foten, men det känns som om Sennheiser prioriterat just detaljrikedomen i ljudåtergivningen. Den dedikerade appen fungerar även den utan anmärkningar – åtminstone så länge du lyssnar på lagrade låter eller via Tidal. Någon koppling till Spotify finns tyvärr inte, vilket är synd då framför allt equalizern i denna är riktigt bra.



Sennheiser HD 4.50 BTNC lämnar inte mycket åt pessimisten att gnälla på. Komforten är riktigt bra och batteritiden imponerar. Ljudet som förmedlas är klart, brett och fullt av detaljer oavsett vilka alster vi matar lurarna med. Brusreduceringen kunde varit något mer kraftfull men i gengäld märker vi knappt av något susande, något som annars kan vara störande.



Komfortabla.

Brutalt bra ljud.

Hopfällbara.





Något klen brusreducering.

Appen inte kompatibel med Spotify.