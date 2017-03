Vi har under flera år jämfört streamingtjänsterna i en rad olika kategorier. För varje år har konkurrensen hårdnat, och i år har vi nykomlingen Amazon Prime Video med oss i fältet. Dessutom hittar vi flera intressanta nyheter i årets test: bland annat möjlighet att se på tv-serier och filmer utan uppkoppling. Det erbjöd visserligen Viaplay redan förra året, men nu har även Netflix samma funktion. Offlinetittande är perfekt för dig som vill kunna kolla in favoritserien när du exempelvis sitter på en långflygning, eller tillbringar kvällarna i sommarstugan utan trådlöst nätverk.

Dessutom kan vi äntligen ta del av 4k-material, åtminstone på Netflix och Amazon Prime Video. Förhoppningsvis har fler tjänster hakat på trenden lagom till nästa års test. Har du en ny tv vill du givetvis kunna se dina tv-serier och filmer i så högupplöst format som möjligt.

Streamingexklusivt material

Streamingtjänsterna satsar även på allt mer egenproducerat material. Under året har vi fått flertalet högkvalitativa tv-serier, exklusivt producerade för specifika streamingtjänster. Här har streamingtjänsterna lite olika fokus. Exempelvis satsar Netflix på amerikanska tv-serier, medan Viaplay och C More erbjuder fler svenska produktioner.

Kort och gott: Streamingtjänsterna har både blivit fler och vassare. Men vilken tjänst är egentligen bäst, och mest prisvärd? Vi ställer Netflix, HBO Nordic, C More, Viaplay och Amazon Prime TV mot varandra – och utser en vinnare.