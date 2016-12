Vad multiroom handlar om är helt enkelt trådlösa högtalare som går att koppla ihop med såväl datorn som mobilen och surfplattan. Du väljer själv hur många högtalare du ska ha och du styr dem enklast via en app eller ett program. Sonos var pionjären när det gäller den här sortens produkt, men nu finns det gott om alternativ från andra tillverkare.

​Multiroom är hett, och även om det inte är något nytt fenomen så är det under de senaste två åren som det har lossnat ordentligt. Det märks inte minst på att multiroom är ett av de mest använda sökorden när det gäller ljud i hemmet.

Mjukvaran viktigare

Själva högtalarna och ljudet står givetvis i centrum för vårt test, men mjukvaran blir allt viktigare och är i stort sett avgörande för att lyckas nå ut till den breda massan. Att kunna erbjuda de största eller mest populära musiktjänsterna i själva appen, och att dessa funktioner fungerar klanderfritt är otroligt viktigt för att lyckas i denna djungel av olika produkter och

lösningar.

För att göra det hela någorlunda jämförbart bad vi tillverkarna att skicka in två högtalare till ett större rum samt en högtalare till ett mindre, och utgå från ett fiktivt scenario: ett vardagsrum, med två lite större högtalare, som med fördel skulle kunna stereokopplas. Det andra rummet var tänkt att vara ett lite mindre rum, som ett sovrum, kök eller liknande där det räcker med en högtalare.

Så gjorde vi testet

Inför testet bad vi varje tillverkare skicka in två högtalare till ett större rum samt en högtalare till ett mindre. Detta för att det skulle bli så jämförbart som möjligt. Vi satte ingen prisgräns, då det skulle begränsa antalet deltagare, utan hade som ambition att få in test­enheter från de mest säljande märkena. Vi fick tyvärr inte in testexemplar i tid från bland andra LG, Denon, Samsung och Philips, där de två sistnämnda har nya produkter som vi kommer att testa så snart som möjligt.

Samtliga system testades med ljudfiler i så hög upplösning som möjligt, med olika musikstilar, över nätverk och med kabel. Ljudkvalitet och appens funktionalitet vägde tyngst i slutbetyget.