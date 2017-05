Nu har både Xbox One och Playstation 4 funnits ute ett bra tag år och eventuella barnsjukdomar har Microsoft och Sony förhoppningsvis lyckats kurera. I dag finns också ett gediget bibliotek av spel till vardera konsolen och massor av fler titlar är på gång. Dessutom släppte Nintendo sin Switch för bara några månader sedan.

Så vilken konsol ska du ha? Vilken är snabbast, smartast, roligast och har spelen du bara inte får missa? Här är en snabb guide till maskinerna som vill äga ditt vardagsrum.

Priset och tekniken

Xbox One och Playstation 4 konkurrerar stenhårt om allt. De slåss om samma typ av användare och om att få exklusiva speltitlar av samma utvecklare. Under förra året fick båda konsolerna fått uppdaterade versioner i form av Playstation 4 Pro och Xbox One S.

Just de uppdaterade konsolerna är viktiga att ha med i beräkningen. Xbox One S ersätter Xbox One, och det är med andra ord den du förmodligen kommer hitta i butikshyllorna. På horisonten hittar vi Xbox Scorpio – en kraftig konsol som vi ännu inte har alla detaljer kring, men som vi kommer att få veta mer om under E3-mässan i mitten av juni.

För Playstation 4 behöver du istället välja mellan Playstation 4 Slim och Playstation 4 Pro – och här finns en del viktiga saker att tänka på.

Playstation 4 Pro är både dyrare och större än Playstation 4 Slim, men kommer också med stöd för 4k och hdr.

Äger du en 4k-tv eller en tv med stöd för hdr är det i dagsläget Playstation 4 Pro du ska välja, eftersom den konsolen har stöd för de teknikerna. Då får du bättre bild och snyggare ljuseffekter. Playstation 4 Pro har även bättre prestanda, vilket betyder något kortare laddningstider och möjlighet till fler detaljer i spelen. Prismässigt hamnar Playstation 4 Pro (inklusive 1 TB hårddisk) på cirka ungefär 4 000 kronor.

