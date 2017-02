Båda två kommer från apparna Kik och Snapchat. Kik är en ren chatt-app som är lite coolare än Facebook Messenger. Snapchat är en app som låter dig skicka foton till dina vänner, men som endast syns under en begränsad tid.

Att titta på film är ingen ursäkt för att sluta hålla koll på Facebook. Du har väl inga problem med simultanförmågan, mormor? Fråga oss efter långfilmen så ska du se att vi nog kommer ihåg både handling och repliker från filmen – samtidigt som vi kan berätta vad som trendade i sociala media under tiden.

Och alla med något vett i skallen stänger av dem om det är möjligt. Det går inte att understryka vikten i detta, speciellt om man vill verka lite cool eller behöver lite tid på sig att tänka ut ett bra svar.

5. Meme -s

En typ av skämt på internet som... Äh, vet du inte vilka de här är, så är det ingen idé att förklara:

6. Yolo!

Ordspråk (kan verbifieras i formen "Jag yoloade").

Förkortning av You Only Live Once (Du lever bara en gång). Sägs i samband med att man berättar någonting man gjort utan någon vidare eftertanke. Till exempel: "Åt fem gräddtårtor fast jag är laktosintollerant. YOLO!"

7. Röstmeddelanden

Sluta försöka, farfar. INGEN LYSSNAR PÅ DEM! Punkt. Skicka ett mess istället. Tack på förhand! /Dagens ungdom.