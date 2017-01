Teknikrelaterade olyckor har ökat stadigt i takt med att vår värld och vardag blir allt mer teknikfylld. I New York räknar sjukvården med att flera tusen personer måste besöka akuten varje år efter olyckor i hemmet som har med hemelektronik att göra. Oftast på grund av att skärmar eller datorer vält och fallit över dem, att de snubblat på sladdar och dragit med sig tunga saker i fallet.



732 % ökning av olyckor

Mellan 1994 och 2006 skadades 83 000 personer i den här typen av olyckor bara i New York, enligt American Journal of Preventive Medicine. I hela USA ökade antalet datorrelaterade olyckor i hemmen med 732 procent (!) under samma tidsperiod, trots att antalet hemdatorer bara fyrdubblats, berättar The Guardian.