7. Dungeon Keeper 2

Till skillnad från de andra titlarna på den här listan är det svårt att säga om översättningen av Dungeon Keeper 2 är ironisk eller inte. Här ges instruktioner av en herre med whiskyröst som gör sitt bästa för att sätta stämningen genom att bland annat väsa ur sig "din grotta är full av yoghurt". Just det...

6. Assassin’s Creed II

Speljätten Ubisoft har länge haft en ovana att översätta sina titlar till alla möjliga språk. Assassin’s Creed II har (som tur är) inte något svenskt tal, däremot en rad märkliga meningsuppbyggnader och direktöversättningar av ordspråk. Bilden här under säger det mesta om hur snurrigt det kan bli när utvecklaren sedan länge irrat bort sig i grammatikdjungeln.



5. Maniac Mansion

Okej, den svenska översättningen av den här äventyrstungviktaren är kanske inte helt uppåt väggarna sett ur ett språkperspektiv. Tyvärr har många skämt flugit över huvudet på översättarna, med effekten att det sällan är lika roligt som i originalversionen. Men att lösa pussel med hjälp av "tentakelmat" och "en gammal stek" har vi aldrig fått göra sedan dess, så låt gå.

4. Resistance 2

Precis som Ubisoft har Sony sin beskärda del av pinsamma spelöversättningar. Under en period tyckte företaget rent av att varje titel behövde en svensk behandling. Det gav oss lysande gästskådespel av Adam Alsing i Little Big Planet och Felix Herngren som frågesportsledare i Buzz. Dessvärre också den fullständigt urspårade översättningen av Resistance 2, där fraser som ”continue on route whiskey” blir till ”fortsätt på rutt whiskey”.



3. Shadowrun

Noir-titeln Shadowrun fick vid lanseringen mer uppskattning än det förtjänar, vilket kan förklaras med att konsolspelare är svältfödda på tunga och mörka rollspel. Den svenska översättningen doftar dessutom gammal pilsnerfilm. Eller vad sägs om förolämpningar som ”torskhuvud” och ”sophjärna”? Svidande!