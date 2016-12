Du har precis satt dig tillrätta i flygstolen och blir tilldelad ett par billiga lurar av flygvärdinnan. Ingår de dessutom i biljettpriset är det bara att gratulera. Men – och det går inte att nog understryka, även om det då redan är försent – kvaliteten på dessa brukar variera mellan uselt och uruselt. När motorerna drar igång hör du nästan ingenting av det som serveras i ljudväg. Stolsgrannen bredvid sitter däremot med ett stort leende och stampar takten – eller sover som en nyvaggad bebis. Känner du igen scenariot? Tänkte väl det …

Denna person har troligtvis redan tröttnat på allt vad oljud heter, fattat galoppen och införskaffat ett par hörlurar med brusreducering. Då finns två alternativ att välja mellan. Antingen lurar med ”passiv” reducering där hörlurarna sitter runt hela örat, så kallade over ear, stoppade med skum eller annat material för att stänga ute störande ljud. De är ofta effektiva mot högfrekventa signaler men sämre när det gäller lågfrekvent ljud, som bullret från flygplansmotorer.

Sedan finns det ANC-lurarna (Active Noice Cancelling), eller hörlurar med ”aktiv brusreducering” som är attributet här i Sverige. Det är hörlurar som med hjälp av mikrofoner aktivt fångar upp omgivande ljud och analyserar, beräknar och i största möjliga mån neutraliserar det innan det når dina öron. Det finns no-name-modeller från ett par hundralappar upp till premiummodellerna för flera tusen och i samtliga utföranden; in-, on-, och over ear.

Vi bad de stora tillverkarna skicka in sina senaste modeller i de båda sistnämnda kategorierna. Och det skiljer en hel del – både när det gäller funktioner och prestanda.