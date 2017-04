En bit in i The Witcher 2 går det att hitta Assassin’s Creed-karaktären liggandes till synes livlös bredvid en vält hövagn. Om du närmar dig honom fäller The Witcher 2-hjälten Geralt kommentaren: ”Guess they never learn”.

8. Bill Clinton i NBA Jam

Har du någon gång drömt om att utföra spektakulära dunkar i rollen som USA:s 42:e president? Förmodligen inte, men i Midways inte helt verklighetstrogna NBA Jam från 1994 får du i alla fall chansen att göra just det. Genom att ange initialerna ARK och trycka in en viss knappkombination blir Bill Clinton valbar.

Midway var såpass roade av inslaget att man gjorde det till en tradition att gömma undan politiker i uppföljarna. I NBA Jam T.E går det exempelvis att hitta Hillary Clinton och i NBA Jam från 2010 finns bland annat Barack Obama och Sarah Palin inkluderade.