Det är med andra ord dags att samla ihop alla de hetaste och bästa smartphonemodellerna och se hur de står sig gentemot varandra, och även ta oss en titt på de bästa som släpptes i slutet av förra året. Hur klarar sig Nexus och Lumia som släpptes i höstas mot nya lurarna från Samsung, Huawei och HTC med nya extremsnabba processorer och innovativa kameror? Missa inte: Bästa smartphone under 3 000 kronor – vinnaren är en skräll Även på andra områden tar tillverkarna intressanta kliv framåt, bland annat som musikspelare, där högdefinitionsljud och bättre hörlursförstärkare har börjat dyka upp i ett flertal. Det är ännu mer undantag än regel, men vi gillar verkligen att den bollen nu är i rullning. Samtidigt löser ansdra tillverkare ljudfrågan på helt annat sätt, skipper hörlursuttaget helt och menar att du nu ska köra trådlöst. Missa inte: Här är bästa bärbara datorn just nu

Under hela året har det kommit en hel flod av nya spännande smarta mobiltelefoner i svenska butikshyllor, och givetvis även som test här hos oss. Missa inte: Vi har testat Iphone 7 och Iphone 7 Plus – så bra är Apples senaste modeller

Vi ser också en tydlig förbättring när det gäller trådlös kommunikation. Telefonerna har fått den så kallade mimo-tekniken i wifi-mottagarna och bättre och bättre 4g-prestanda överlag jämfört med för ett eller två år sedan. Med tanke på att flera telefoner har fantastiska 1440p-skärmar och eftersom högupplöst video blir vanligare på nätet så kan just snabb uppkoppling i alla lägen vara guld värt.

Kamerorna är kanske det som de flesta av telefonerna i testet konkurrerar som hårdast med. Flera tillverkare påstår sig ha "världens bästa" och i år innehåller de fler intressanta innovationer än på länge.

I startfältet hittar vi en spännande skara telefoner, som sticker ut på olika sätt. Vi har fokuserat på de nyaste och bästa modellen från vardera tillverkare som just nu har modeller i premium-klass. Dessutom har vi valt att ta med ett par extra modeller, som Samsung Galaxy S7 och Iphone 7, trots att Galaxy S7 Edge och Iphone 7 Plus är de lite dyrare och exklusiva modellerna. Vi tar oss den friheten eftersom just de är så pass bra och populära, men skiljer sig tillräckligt mycket från sina syskon.



Detta är alltså telefoner som vi testat vid olika tilfällen under året. Så tänk på ett omdömen och betyg är en färskvara. En äldre telefon kan ha blivit slagen av en nyare konkurrent, eller så har ett gott första intryck inte hållit i längden. Ibland kan de rentav blivit bättre med tiden, med uppdateringar av mjukvara och sänkt pris. Här har vi uppdaterat med aktuella produktfakta och pris. Överlag blir det många åttor, nior och rekommendationer. Det här är överlag bra prylar, och du får själv avgöra vilka kriterier som är viktiga för dig.



Så gjorde vi testet

Telefonerna testades fabriksnya efter eventuella systemuppdateringar. Uppkoppling skedde mot ett hemnätverk med 802.11ac-wifi samt mot ett Telenor mobilabonnemang. Telefonerna prestandamättes med Antutu Bechmark 6 och 3dmark Ice Storm Unlimited, samt bedömdes manuellt med navigering på webbsidor i telefonens standardwebbläsare och hantering av stora pdf-filer. Batteritiden mättes i tre lägen: uppspelning av 1080p Youtube-video över wifi på maximal ljusstyrka, kontorsjobb och webbsurf via 4g på 50 procents ljusstyrka, samt samtal över 3g.



Artikeln uppdaterad:

2016-12-20 med tester av ZTE Axon 7 och Huawei Mate 9 Pro