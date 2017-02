3. Är bilden Photoshoppad?

En bra Photoshoppad bild är förstås svår att avslöja, men det finns knep för att hitta fusket. En sådan sajt är fotoforensics.com som ger dig all möjlig information om bilden och gör så att manipulerade element sticker ut. Läs mer om hur sajten fungerar här.

Ibland räcker det dock att använda ögonen... Här är 19 pinsamma Photoshop-missar vi inte kan sluta skratta åt

En örn som plockar upp ett barn. För bra för att vara sant? En enkel omvänd bildsökning visar: Ja.



4. Är Youtube-filmen för bra för att vara sann?

Bara för att något finns på film betyder det inte att det är sant. Det händer allt som oftast att gamla filmer laddas ner från Youtube och laddas upp igen under ett annat konto och en annan kontext. Då får filmen ett färskt datum och gör det svårt att veta att det egentligen är en gammal film.

En lösning är att använda Amnestys Youtube DataViewer. Vad den här tjänsten gör är att den hämtar alla versioner av klippet som laddats upp på Youtube, samt tumnagelbilder till dessa klipp. Du kan nu se datum när filmerna är uppladdade, troligtvis är den tidigast uppladdade originalet. Dessutom kan du göra en omvänd bildsökning (punkt 1) på tummnaglarna som dyker upp.

Exif-information kan avslöja mycket om en bild. Till exempel var och när den tagits.



5. Är du säker på att bilden är tagen där den påstås vara tagen?

Alla bilder, video och ljud har information inbäddat i dem (om den inte rensats bort). Den informationen kallas exif (Exchangeable Image File) och berättar bland annat när och var bilden tagits. Om en bild påstås ha tagits på ett visst ställe kan du genom att kolla exif-informationen se om det stämmer.

Det finns många sätt att kolla upp exif-informationen (bara googla "exif"). Två sådana onlinetjänster är till exempel findexif.com och Jeffrey's Exif Viewer.

Wolfram Alpha.



6. Har du frågat Wolfram?

Wolfram Alpha är sökmotorn som du inte vill utmana på TP. Det som skiljer Wolphram Alpha från Google är att den är uppbyggd kring vetenskap och statistik.

Det här kan komma till användning när du faktakollar i sociala medier. Om ett Facebook-inlägg till exempel påstår att den 23 juni 1982 var den kallaste dagen i New Yorks histora, så kan du fråga Wolfram: "how was the weather in new york on june 23rd 1982?". Då får du snabbt svaret: Det var lite regnigt, men 16-25 grader varmt. Ha, busted!