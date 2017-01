Var? Netflix Titel : The Woman in Black År : 2012 Betyg på IMDB : 6,4

Med det sagt vill vi inte säga att du inte kommer bli skrämd av The Woman in Black. Filmens huvudperson är advokaten Arthur Kipps, spelad av Daniel Radcliffe som är mest känd från Harry Potter-filmerna, som ska undersöka ett hus efter att kvinnan som bott i det gått bort. I takt med att barnen i byn dör under mystiska omständigheter inser Arthur att den före detta ägaren fortfarande är bland dem.

Vissa skräckfilmer har som enda syfte att skrämma tittaren från vettet. The woman in black är inte en av dem, den här filmen vill även beröra tittarens andra känslor.

8. Paranoia, otrohet och mord – The Canal

Om det är något vi gillar så är det filmer där historiens miljöer ges uppmärksamhet. The Canal berättar historien om en man som i sitt jobb som arkivarie precis kommit över en samling filmklipp kring hur det en gång begicks ett brutalt mord i huset där han bor. Han har dessutom en oroande känsla av att hans fru är otrogen mot honom.

Filmen utspelas på Irland och har en otroligt dyster känsla som liksom genomsyrar hela historien.

Filmen genomsyras av ett gediget hantverk med minnesvärda vinklar och klipp där kameran ibland får vila på en till synes poänglös bakgrund bara för att ta in det gråa och kalla landskapet. Sakta men säkert blir huvudrollsinnehavaren alltmer paranoid och sanningen om de gamla morden driver honom allt närmare en förskräcklig upptäckt.

Vi gillar The Canal för att den växlar mellan att visa en såväl påtaglig tragik som en betydligt mer psykisk nedåtspiral. Det bästa (eller värsta) av två världar helt enkelt.

Var? Netflix

Titel: The Canal

År: 2014

Betyg på IMDB: 5,9



7. Garanterad jump scare – Paranormal Activity 2 och 3

Den första Paranormal Activity filmen gjorde succé världen över, och precis som alla andra framgångsrika skräckfilmer kom det förresten en uppföljare. Och så en till. Och en till efter det. Och så ytterligare en uppföljare.

Del 2 och 3 i Paranormal Activity-serien finns tillgängliga på Netflix. Konceptet är som följande: En familj flyttar in i ett hus och dokumenterar av olika andledningar allt som händer i deras liv. Successivt byts glädjen över flytten ut mot ren skräck.

Var? Netflix

Titel: Paranormal Activity 2 och 3

År: 2010 och 2011

Betyg på IMDB: 5,7 och 5,8



6. Klassikern som satte skräck i en hel generation – Exorcisten

Ja, vi snackar om den riktiga klassikern nu. Exorcisten, från 1973, var filmen som gav alla mardrömmar på 70-talet och är än idag ingenting för den känsliga tittaren. Exorcisten inleds med att Chris McNeil börjar bekymra sig för sin dotters beteende, som snart tar sig övermänskliga proportioner.

Till sin hjälp tar hon prästen Lancaster Merrin, spelad av Max von Sydow. I den här filmen finns allt som hör en riktigt läskig demonfilm till, från huvuden som snurrar 360 grader till möbler som rör sig okontrollerat.

Var? Netflix

Titel: The Exorcist

År: 1973

Betyg på IMDB: 8,0

