3. Star Wars: Battlefront 2

Det går att bråka länge om det är Lucas Arts första två spel i Battlefront-serien eller Dice nytolkning från förra året som är bäst. Vår röst faller dock på Star Wars: Battlefront 2 från 2005. Det var visserligen inte särskilt snyggt när det kom men mekaniken bjöd på lika delar taktik som action, något Dice nytolkning inte kan beskyllas för. Battlefront II förbättrade allt som originalet gjorde, och la till bland annat superhjältar samt en betydligt saftigare kampanj.

Missa inte: Star Wars: Battlefront är extremt påkostat och sjukt imponerande

2. Star Wars: Tie Fighter

Det är kanske svårt att förstå storheten i Tie Fighter i dag men när det släpptes 1994 var det få flygspel som imponerade lika mycket. Det var inte bara grafiskt imponerande, även mekaniken var förhållandevis djup och lät dig skräddarsy din spelstil. Och häftigast av allt var att det gick att spela som den mörka sidan.

1. Star Wars: Knights of the Old Republic

Få Star Wars-spel har fått lika mycket kärlek som Biowares Star Wars: Knight of the Old Republic, och om du har spelat det lär du förstå varför. Historien var inte knuten till någon film, utan till Star Wars-världen i sig – vilket gjorde att utvecklaren Bioware kunde ta sig friheter som få andra utvecklare gjort, både innan och efter. I Knight of the Old Republic syndes också embryot till det som senare skulle bli Biowares kronjuvel så här långt: Mass Effect-serien.

Missa inte: Star Wars: Battlefront: Extremt påkostat – och sjukt imponerande