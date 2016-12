Netflix börjar blockera

I början av året började Netflix så, efter flera år utan egentliga krafttag, att blockera de här tjänsterna, både de renodlade unblock-tjänsterna och allmänna vpn:er. Användare av populära dns-baserade tjänster som Unblock-us och Getflix, liksom vpn-tjänster som Private Internet Access och svenska Mullvad, kunde plötsligt inte längre se de amerikanska programmen. Det går fortfarande att surfa in på Netflix.com och bläddra bland innehållet, men försök spela upp något och du möts av felmeddelandet: ”Whoops… something went wrong. You seem to be us using an unblocker or proxy.”

Netflix har blockerat fler och fler populära tjänster och det är inte längre någon bra idé att skaffa till exempel en vpn om ditt huvudsyfte är att kolla på amerikanska Netflix.