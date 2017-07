24. Hitman: The Complete First Season

Lönnmördaren Hitman är en serie för alla som går igång på att planera den perfekta rutten, och smyga sig förbi fienderna. Hitman: The Complete First Season bjuder på mängder av möjligheter at ta sig an uppdragen på precis det sätt du själv vill. Smart, snyggt och riktigt bra.

Läs vår recension här!

23. Resident Evil 7

På senare år har Capcoms klassiska Resident Evil-serie gått från zombieskräck till mer actionbetonade äventyr, till fansens förtvivlan. Lyckligtvis har Capcom tagit sig i kragen med seriens sjunde del. Här snackar vi gammal hederlig skräck för hela slanten, med ett superläskigt hus och bitvis riktigt påfrestande stämning.

Läs vår recension här!

22. Total War: Warhammer

Gillar du strategi och storslagna strider? Då har du förmodligen redan koll på vad Total War är för en serie. Warhammer är, som titeln antyder, ett sidospår fyllt med hela Warhammer-univserumet. Lagom nördigt, och precis lika bra som resten av spelen i den här serien.