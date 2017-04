2. Viking Imow 632 C



Vi testade den här modellen under hösten och noterade bland annat väldigt goda inställningsmöjligheter. Stöter vi på problem, vilket vi också gjorde, kan vi lätt avhjälpa detta via den löstagbara inställningspanelen. Vi gillar också att modellen har en app som gör det lättare att styra klipparen.



Vikingen gör ett riktigt bra jobb på vår rätt krävande, kuperade tomt – överlag är det här en grymt bra klippare. Värt att notera är att modellen också kan styras manuellt. På minussidan noterades dock att den har lite svårare för högt och tjock gräs. Vi gav klipparen en imponerande 9 av 10 i betyg i vårt test, som du kan läsa här.



Max klippyta: 3 000 kvm

Klipphöjd: 20-60 mm

Klippbredd: 28 cm

Lutning: 45%

Drifttid: 90 min

Pris: 22 900 kr

3. Husqvarna Automower 450X

Det här är ett riktigt monster till självkörande gräsklippare. Automower 450X täcker in hela 5 000 kvadratmeter - perfekt för dig som förfogar över en riktig bamseträdgård. Husqvarnas premiummodell har en batteritid på generösa 260 minuter och klarar en maximal lutning på 45 procent. Precis som med allt annat är maskinens prislapp rejält tilltagen - räkna med att behöva punga ut en bra bit över 30 papp för denna maskin.

Husqvarna Automower 450X

Max klippyta: 5 000 kvm

Klipphöjd: 20-60 mm

Klippbredd: 24 cm

Lutning: 45%

Drifttid: 260 min

Pris: Från 32 000 kr

