Robotdammsugaren blev utsedd till årets julklapp 2015 och det lanseras nya modeller i en rasande fart. Prylen är med andra ord superhet och många av oss börjar fundera på om vi borde investera i en.

I en perfekt värld sköter robotarna all städning utan underhåll och övervakning. Men så är ju inte fallet, det visar vårt test. Det krävs fortfarande krävs en del handpåläggning – lösa saker, sladdar och andra hinder som dammsugaren kan fastna i måste konstant plockas bort för att uppdraget skall kunna skötas utan problem.

Maskinerna måste även rengöras regelbundet och förbrukningsartiklar som filter och borstar måste bytas ut. Men som ett komplement till den traditionella dammsugaren är det ett klart intressant fenomen och funktionsmässigt blir de allt bättre och enklare att rengöra.

Artikeln uppdaterad 2017-01-26:

Test av Electrolux Motionsense ERV5100

Electrolux MotionSense ERV5100lV

Väsnas och har svårt att hitta hem

Precis innan årsskiftet fick vi äntligen in Electrolux robotdammsugare som nyligen lanserats. Den kommer i två olika utföranden; en lite dyrare med fjärrkontroll och avgränsare samt denna lite billigare, som saknar dessa tillägg. I övrigt är det samma specifikationer

Motionsense är riktigt snyggt designad och är till skillnad från de flesta andra dammsugare på marknaden trekantig i stället för rund, vilket ger oss förhoppningar om effektiv rengöring i hörnen.

Avsaknaden av fjärr är inte hela världen, men innebär att programmering och aktivering sker via tryckknapparna på själva enheten. Efter att ha ställt in tiden går det att sedan att ställa in timerfunktionen om så önskar. Det tar ett tag att knappa sig fram i menyn, men å andra sidan är det inget du kommer göra särskilt ofta.

Funktionsmässigt är det annars tunnsått, du aktiverar helt enkelt städningen genom att trycka på startknappen, några specialprogram finns inte förutom ”Spot”-funktionen då dammsugaren koncentrerar sig på ett litet område på cirka 1 kvadratmeter.

Beroende på hur rummet ser ut navigerar Motionsense efter olika rörelsemönster. Det är ingenting du behöver fundera kring, utan detta sker automatiskt. Efter ett par veckors testade märker vi ingen skillnad på hur den uppträder, oavsett rum. Det ser mest ut som om den åker runt på måfå utan någon som helst logik. Detta spelar i och för sig mindre roll, bara det blir rent.

Motionsense väsnas en hel del. Om det är volymen eller frekvensen som är mest störande är svårt att avgöra men att vistas i rummet under arbetspasset är inget vi rekommenderar.