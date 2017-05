25. GoldenEye 007 (Nintendo 64, 1997)

Kompositör: Graeme Norgate, Grant Kirkhope, Robin Beanland

Man har det i och för sig ganska bra förspänt rent musikaliskt när uppdraget är att tonsätta ett spel som baseras på en av världens mest populära filmserier. Ändock; GoldenEye 007 bjuder på många välproddade stämningshöjare - den kallhamrade Facility-kompositionen och Aztec-musiken är två av våra favoriter.



24. Fallout 3 (pc, 2008)

Kompositör: Olika artister, Inon Zur (huvudtemat)

Raspiga 40-talsklassiker följer oss genom Washingtons sönderbombade ödemark, och är i allra högsta grad bidragande till det gedigna helhetsintryck som Fallout 3 lyckas förmedla. Det blir såväl sorgset som humoristiskt och ironiskt när vi får en överblicksvy till tonerna av "I don't want to set the world on fire" redan i spelets intro. Världsklass, även på huvudtemat.

23. Hotline Miami (pc, 2012)

Kompositör: Flera olika

I den här svenskutvecklade actionrökaren är det skyhögt tempo från start till mål, vilket märks väl på soundtracket. Musiken bjuder på grymma beats, och hade garanterat fått fart på vilket dansgolv som helst.

22. Ground Control (pc, 2000)

Kompositör: Ola Strandh

Svenska Massive Entertainments gamla RTS-pärla är kriminellt underskattad. Ola Strandh är namnet på mannen som gömmer sig bakom spelets välljudande musikslingor, vilka samspelar med voice-acting och explosioner på ett högst tillfredsställande sätt. Låtarna tar aldrig över, men berikar de olika uppdragen på ett sätt som faktiskt är svårt att förklara.



21. Resident Evil 4 (Gamecube, 2005)

Kompositör: Misao Senbongi, Shusaku Uchiyama

Capcoms superklassiska Resident Evil från 1995 håller skyhög kvalitet än i dag, men det är faktiskt den fjärde delen från 2005 som är den bästa. Här får vi i rollen som Leon S. Kennedy besöka läskiga byar på den spanska landsbygden, i ett försök att rädda presidentens kidnappade dotter. Musiken är kanske inte den mest trallvänliga men passar perfekt in i den mörka stämningen.