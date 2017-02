I nya Iphone-modellerna har Apple lagt ner lite extra kärlek på just kameran, som blivit rejält uppgraderad i både Iphone 7 och Iphone 7 Plus. Men hur bra fotar den egentligen? Och klår den verkligen alla andra bra mobilkameror som finns?

Är du en ambitiös fotograf så är det ännu ingenting som bräcker en riktig systemkamera eller en lite dyrare kompakt. Men är du en ”vardagsfotograf” och bara vill ha något pålitligt på fickan för att fånga ett schysst minne på semestern räcker mobilen långt. Marknaden för vanligt billiga kompaktkameror har nästan havererat under 2010-talet, och det är helt mobilkamerans fel, den är helt enkelt så bra.

För att ta reda på det tog vi en Iphone 7 Plus och tre andra heta kameramobiler som släppts under året, som alla också gärna vill lyfta fram hur bra just de är på att fota; Samsung Galaxy S7, Huawei Mate 9 Pro och Sony Xperia XZ.

Det finns ett helt gäng andra lovande kameramobiler också exempelvis HTC 10 och Lumia 950 XL. Dessa var vi fick dock ej tillgängliga i tid till en jämförelse. Och den som inte vill betala hutlösa pengar för en Huawei Mate 9 Pro kan med fördel skaffa en Huawei P9 istället. Den har en nästan lika bra kamera. Likaså är Sony Xperia X Compact ett prisvärt substitut för Xperia XZ. Nästan lika bra, så länge du lär dig hantera den, fast betydligt billigare.

Vi tog också med en Iphone 6s, för att se hur märkbart lyftet är mellan Iphone-generationerna. Vi nöjde oss med att testa Iphone 7 Plus, då den och Iphone 7 har samma grundkamera – samma sensor, optik och mjukvara. I 7 Plus får vi dock extra bonus med bättre kvalitet i zoomen med den extra sensorn med annan lins.

Med telefonerna fotade vi sedan samma motiv, i fem olika vanliga situationer där du kan tänka dig ta en bild – utomhus i dagsljus, maxad zoom i dagsljus, inomhus i normalbelysning, dunkelt ljus utan blixt och porträttfoto i mörker med blixt.

Vi använde här telefonernas standardinställningar för automatiskt foto, och det enda vi manuellt ställde in var blixt på eller av. Alla kamerorna har ju sedan mängder av finesser, manuellt läge, efterbehandlingsfilter och så vidare, men de valde vi att inte röra här. De flesta användare kommer ju vilja ha en telefon som tar pålitliga bilder i alla situationer utan en massa mekande.

Hur blev resultatet? Läs vidare och se efter själv.

OBS: Klicka på bilderna så får du se dem i högre upplösning. Många viktiga detaljer kan försvinna i de nedskalade bilderna på sidan. Jämförelsen blir tydligast om du läser på en dator eller surfplatta.

Testbilderna för Huawei Mate 9 Pro togs vid ett senare tillfälle. Därför är motiv och utsnitt inte exakt de samma.