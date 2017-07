Efter nära på ett år av rykten så har Niantic Labs bekräftat att legendariska Pokémon kommer till Pokémon Go nu på lördag. Monstren kommer då släppas som en del av spelets Pokémon Go Fest-event.

Eventet kommer att fungera som så att det kommer dyka upp legendariska ägg vid Pokémon-gym. Om tränarna och deras lag då kan besegra bossen som kläcks så får de chansen att fånga den.

Tanken är att spelare över hela världen ska arbeta tillsammans för att låsa upp innehåll i spelet för hela Pokémon Go-communityt genom att fånga så många Pokémon som möjligt under ett visst tidsspann.

Den första legendariska Pokémonen kommer då att dyka upp i Grant Park i Chicago. Om tränarna där lyckas besegra den kommer legendariska raids att dyka upp på fler ställen runt om i världen.

Exakt vilka Pokémon som kommer delta i eventet är okänt men trailern som släppts visar de legendariska fåglarna Articuno, Zapdos, Moltres, Ho-Oh, Lugia såväl som Mewtwo.

Tidigare: Efter den senaste tidens omvälvande uppdateringar av Pokémon Go har Niantic valt att fira ettårsjubiléet lite lugnare. En mindre uppdatering av spelet har släppts med ett par små nyheter.

För det första finns en ny specialversion av Pikachu som bär den keps huvudpersonen Ash har i den tecknade tv-serien om Pokémon. Tidigare har Pikachu dykt upp med tomteluva och partyhatt (vid jul respektive nyår).

I spelets butik finns även en jubileumslåda som ger en ett antal föremål till något rabatterat pris.

24 juli kommer Niantic hålla ett Pokémon Go-event i Chicago. Exakt vad det innebär har inte avslöjats, men det finns spekulationer om att det kan handla om lanseringen av spelets så kallade legendariska Pokémon. Senare i sommar och höst ska fler event hållas i Europa och Japan.

Tidigare:

Niantic har släppt en riktigt fet uppdatering av Pokémon Go. Med bara några veckor kvar till årsdagen av spelets lanseringen väntar på vilket jubileumsevent företaget kan ha på gång, men redan nu finns mycket nytt att göra i spelet.

Förutom att gymsystemet har gjorts om (se mer nedan) har Pokémon Go för första gången fått en riktig multiplayerkomponent: Raid-strider. Så här fungerar det.

Foto: Skärmdump

Raid i Pokémon Go - många mot en

En raid i Pokémon GO är, precis som i mmo-spel som World of Warcraft, gigantiska strider där många spelare tillsammans tar sig an en boss. Det börjar med att ett ägg dyker upp ovanför ett gym, med en timer. När timern når noll har du en timme på dig att besegra den.

För att slåss mot bossen måste du vara minst level 25, befinna dig intill gymmet och använda ett raid pass, ett speciellt föremål. Du får ett varje dag genom att snurra en gym-bricka och kan köpa extra för 100 mynt i butiken. När du använder ditt raid pass har du fem minuter på dig att besegra bossen, men du behöver som sagt inte göra det ensam. Upp till 20 spelare kan gå samman i en raid-grupp och ta sig an bossen samtidigt. Du kan välja mellan att spela med en lokal grupp eller gå med i en grupp som spelet sätter ihop automatiskt.

Själva bossarna är olika Pokémon med omkring åtta gånger så hög CP som ett vanligt exemplar med max-CP. Om du stöter på en boss-version av Snorlax kommer den alltså ha omkring 23 000 CP, medan en Butterfree hamnar på omkring 11 750.

Väl inne i striden fungerar det ungefär som vanligt, och du och dina vänner i gruppen kan kämpa tills bossen är besegrad eller alla era monster har gått ner för räkning. Om du vinner får du några speciella föremål och en chans att fånga en standardversion av bossmonstret – det kan vara ett bra sätt att få tag i ovanliga pokémon som Tyranitar och Bayleef.

Foto: Skärmdump

Olika svårighetsgrader

Medan du väntar på att ägget ska kläckas för en raid kan du se en till fyra monsterikoner under timern. Det visar den ungefärliga styrkan på bossmonstret, och ger en indikation om hur många ni behöver vara för att besegra den. För nivå ett och två är det möjligt att vinna solo. Här är hela listan:

Nivå 1: Bayleaf, Croconaw, Magikarp, Quilava

Bayleaf, Croconaw, Magikarp, Quilava Nivå 2: Electabuzz, Exeggutor, Magmar, Muk, Weezing

Electabuzz, Exeggutor, Magmar, Muk, Weezing Nivå 3: Alakazam, Arcanine, Flareon, Gengar, Jolteon, Machamp, Vaporeon

Alakazam, Arcanine, Flareon, Gengar, Jolteon, Machamp, Vaporeon Nivå 4: Blastoise, Charizard, Lapras, Rhydon, Snorlax, Tyranitar, Venosaur

Någon gång i framtiden kommer det även dyka upp en speciell femte nivå i Pokémon GO där Niantic kommer introducera legendariska pokémon som Mewtwo, Articuno och Celebi. Enligt Eurogamer kommer det fungera ungefär som vanliga raid-strider men för att gå med behövs ett speciellt legendary raid pass som du får genom att slåss i många vanliga raid-strider.

