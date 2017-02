Pokémon Go-appen var ett av huvudnumren när nya Apple Watch presenterades. Den använder klockans gps för att hålla reda på var du är och hur långt du gått.

Pokémon GO till Apple Watch

Har du en Apple Watch får du appen till klockan när du uppdaterar mobilappen till senaste versionen. Om du inte har ställt in att appar ska installeras på klockan automatiskt öppnar du appen Watch och installerar därifrån.

Värt att notera är att du inte kan fånga Pokémon direkt i din klocka. Däremot får du notifikationer när ett monster befinner sig i närheten, när ägg kläcks och när du befinner dig nära ett Pokéstop. Du kan också samla Pokéstop-föremål direkt i Apple Watch, och dina promenader med klockan på handleden räknas till den distans som krävs för att kläcka Poké-ägg.

Ikonen för Pokémon Go i klockan ser ut som en pokémonboll. Du kan ställa in i klockan om du vill ha en påminnelse varje gång det finns en pokémon och ett pokéstop i närheten. Pokémon Go begär tillgång till dina hälsodata för att kunna uppdatera stegräkning och annat.