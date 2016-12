Har du en Apple Watch får du appen till klockan när du uppdaterar mobilappen till senaste versionen. Om du inte har ställt in att appar ska installeras på klockan automatiskt öppnar du appen Watch och installerar därifrån.

Ikonen för Pokémon Go i klockan ser ut som en pokémonboll. Du kan ställa in i klockan om du vill ha en påminnelse varje gång det finns en pokémon och ett pokéstop i närheten. Pokémon Go begär tillgång till dina hälsodata för att kunna uppdatera stegräkning och annat.