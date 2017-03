På bordet ser skärmen ganska liten ut.

I ärlighetens namn känns stativet inte särskilt stabilt, så se till att du har marginal till bordskanten om den skulle falla omkull. Det är dessutom ingen vidare upplevelse om ni ska vara två spelare, då är tv-läget att föredra.

Det är det handhållna läget som gör att Nintendo Switch sticker ut jämfört med konkurrenter som Playstation 4 och Xbox One. I detta läge placeras de båda delarna av handkontrollen på var sin sida av skärmen och resultatet blir något i stil med en modern variant av handkontrollen till Wii U.

Använd Switch som en bärbar spelkonsol.

Tack vare de rundade kanterna på Joy-Con är det riktigt bekvämt att spela på enheten och det enda som vi behöver oroa oss för är att batteriet ska laddas ur när vi är mitt uppe i avgörande batalj.

Så bra är handkontrollen

Joy-Con må vara ett fånigt namn, men handkontrollen imponerar faktiskt på oss. Tack vare en nyutvecklad haptisk motor känns inte enbart vibrationerna, utan du kan även få känslan av att det rullar omkring små kulor inuti kontrollen. Detta används i några av de medföljande minispelen och fungerar oväntat bra.

Så här ser handkontrollen ut när den är ihopsatt.

Vi hade gärna sett att tillsatsen Grip hade varit bredare, som det är nu kommer händerna lite för nära varandra. Dessutom hade vi gärna sett att versionen som ger extra lång batteritid hade följt med i paketet, nu säljs den separat.

På minussidan bör också nämnas att handkontrollen är lite osmidig när du använder de båda delarna separat, detta då knapparna hamnar på olika ställen för de båda spelarna.

En kontroll blir två.

Vi har även upptäckt att bluetooth-anslutningen kan försvinna under några sekunder, i värsta fall räcker det för att du ska hinna dö i spel som The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Förhoppningsvis kommer buggen att åtgärdas med en uppdatering av mjukvaran inom kort.