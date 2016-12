Senaste uppdateringen (2016-12-13):



Nu har vi den exakta tiden för när Nintendo ska berätta mer om deras kommande hybridkonsol Switch.



På det officiella kontot för Nintendo of Europe så skriver speljätten att spikad tid blir den 13 januari 2017 klockan 05.00 svensk tid. Något för morgonpigga, med andra ord.



Redan i oktober meddelade Nintendo of America datumet 12 januari. Jänkarna kommer att följa eventet mitt i natten medan vi i Europa får en något mer human tid.





Visit our website on 13/01 at 05:00 am CET to watch the #NintendoSwitch Presentation live!



