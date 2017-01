Senaste uppdateringen (2016-01-12):



Nintendo har visat upp glimtar av den nya konsolen Switch. Men mycket mer än några minuter i en amerikansk pratshow och en trailer har vi inte fått se. Men nu har det äntligen blivit dags för Nintendo att avslöja mer om Switch. Närmare bestämt i morgon!



På det officiella kontot för Nintendo of Europe så skriver speljätten att spikad tid blir den 13 januari 2017 klockan 05.00 svensk tid. Något för morgonpigga, med andra ord.



Orkar du inte gå upp så tidigt så var inte orolig, vi på M3 kommer att trycka i oss orimligt mycket kaffe och sitta klistrade framför presentation. Alla nyheter, specifikationer, ja alla detaljer som Nintendo behagar presentera kommer vi att rapportera om. Så gå in på M3.se, eller bokmärk den här artikeln och kom tillbaka i morgon utvilad och redo för Switch-pepp.



