För snart två år sedan såg Beoplay H8 dagens ljus, ett par riktigt kompententa hörlurar som imponerade stort på oss – dels för den lyckade designen men även för en riktigt bra brusreducering. H9 är en så kallad on ear-modell som sitter direkt på örat istället för att innesluta örat helt. Det är givetvis en smaksak vad man föredrar men en nackdel är att on ear-modeller oftast har en något sämre isolering och läcker mer ljud än over ear-modeller.

En stark medicin

Formmässigt är H9 i stort sett en kopia av H8 modell, förutom då att kåporna är större och ligger runt hela örat – något som vi välkomnar med öppna armar. Det blir en helt annan ljudupplevelse, och på långresan tycker vi även att komforten förbättrats. Ett par lurar som trycker mot, istället för runt, örat timme efter timme blir till slut bli påfrestande.

H9 kommer i två färger, ljusbrunt eller svart. Designen är annars mycket lyckad, med kåpor tillverkade av anodiserat aluminium som inte bara är snyggt – det gör dem även slitstarka och skyddar elementen från stötar om du nu skulle råka tappa dem i backen. Ingen billig plast alltså…