Spelet i fokus var The Legend of Zelda: Breath of the Wild, och klippet visar bland annat hur ett rullande stenblock kan användas för att golva en hel grupp Bokoblins på en och samma gång. Ett smakprov på Switch flexibilitet fick vi också, när Nintendo-chefen Reggie Fils-Aimé mitt i Zelda-sessionen dockar ur spelkonsolen och fortsätter spela på den mindre enheten.

Men det kanske mest minnesvärda inslaget är när husbandet The Roots sätter igång att spela Super Mario-temamusiken tillsammans med Miyamoto själv. Det här kallar vi spelmusik när den är som bäst! Dra igång klippet högst upp i artikeln för att avnjuta det legendariska musikstycket.