Om du köper ett nytt konsolspel idag kan du inte gå hem, ploppa in det i ditt Playstation eller Xbox och köra igång. Först måste du uppdatera. Ibland känns det som att skivan bara är där för att retas medan hela spelet på tiotals gigabyte ska laddas ner.

Microsoft verkar förstå hur irriterande det här kan vara, och har jobbat på att göra nerladdningarna snabbare. En ny uppdatering för Xbox One som är ute nu ökar hastigheten med omkring 40 procent för de med långsammare bredband (under 100 megabit per sekund), men med hela 80 procent för de med snabbare uppkopplingar – vilket är en stor andel av svenska användare.

Uppdateringen ska även göra bakgrundsuppdateringar stabilare så att de automatiskt återupptas om uppkopplingen skulle brytas tillfälligt. Dessutom ingår fixar för handkontrollen och strömmad musik.