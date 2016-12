BBC rapporterar att en Virgin America-flight mellan San Francisco och Boston stötte på stora bekymmer när en mobil wifi-surfpunkt med namnet "Samsung_Galaxy_Note7_1097" hittades ombord. Samsungs indragna Galaxy Note 7-telefon är, som typ alla vet, högst förbjuden att ta med sig på flyget i USA efter att tillverkaren tvingats upphöra med produktionen på grund av brand- och explosionsrisk.

Open my laptop on the plane and notice a Galaxy Note 7 wifi hotspot https://t.co/y1csn9gOsZ pic.twitter.com/9Z5IJULuPs