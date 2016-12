I en ny patentansökan som har upptäckts av Zoe Leavitt, analytiker på CB Insights, visar Amazon hur ett speciellt drönarlager (kallat ett ”airborne fulfillment center”) skulle kunna byggas i form av ett luftskepp som svävar på 13 000 meters höjd. Svärmar av drönare lämnar luftskeppet med paket och dalar sedan ner till kunderna i en vid omkrets.

Tanken är att spara både energi och tid. Dessutom blir lagerhållningen mer flexibel då luftskeppet kan flyttas för att anpassa sig till skiftande efterfrågan. Drönarna och de få arbetare som krävs i det flygande lagret skickas upp med mindre luftskepp som dockar med moderskeppet.



