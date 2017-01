I väntan på den nya serien kan du glädjas över att de tidigare serierna och filmerna nu finns att beskåda på svenska Netflix. Totalt rör det sig om 726 tv-avsnitt och tio filmer, Star Trek: First Contact från 1996, Star Trek Into Darkness från 2013 och Star Trek Beyond från 2016 lyser dock med sin frånvaro.



Vad gäller bildkvaliteten kan nämnas att vi bjuds på de remastrade versionerna av Star Trek: The original series, Star Trek: The Animated Series och Star Trek: The Next Generation, medan Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek: Voyager och Star Trek: Enterprise är i originalskick.