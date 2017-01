Streamingtjänsten Geforce Now har tidigare bara använts för att streama PC-spel till Nvidia Shield TV, men från och med i mars kommer tjänsten att finnas tillgänglig för både PC och Mac. Detta meddelade Nvidia under sin presskonferens på årets CES-mässa.

Det innebär att du, med hjälp av Geforce Now, kommer att kunna streama grafiktunga titlar som The Witcher 3: Wild Hunt och Rise of The Tomb Raider utan att behöva sitta på den senaste datorhårdvaran.