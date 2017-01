Nu har Patch 2.4.3 av spelet släppts och Blizzard har öppnat portarna till ”The Darkening of Tristram” som spelet kallas. En mystisk portal tar dig under Tristrams gamla katedral, och du kan utforska dess sexton allt mörkare och farligare nivåer. På vägen kommer du även möta de fyra bossarna: The Butcher, Skeleton King, Lazarus och Diablo. Dessutom kan du bara röra dig i åtta riktningar och grafiken har blivit lite pixligare än vanligt.

Diablo firas även i World of Warcraft, där spelare kan ta sig in i Secret Cow Level och stöta på horder av mordiska kossor ledda av The Cow King.