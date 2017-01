Läs mer: Alla nyheter från CES 2017





Samsung kör däremot vidare på sin quantum dot-satsning under det nya samlingsnamnet qled. Företaget, som anser sig ha gjort stora framsteg inom quantum dot de senaste åren, lanserade de nya modellerna Q8 och Q9 under CES, och vi måste medge att det ser riktigt, riktigt bra ut. Svärta, färgåtergivning och ljusstyrka ligger i toppklass om vi ska tro våra egna ögon under den demonstration vi fick på mässgolvet.

2. Allt fler prylar kopplas upp



Innan förra årets CES-mässa gnällde vår testredaktör Mattias Inghe på att det kopplades upp för lite prylar i hemmen. Ett år senare kan vi bara konstatera att han fått gehör, då allt från tand- och hårborstar, speglar och komposter till bröstpumpar, tvättmaskiner och ringar förses med appar och bluetooth. CES anno 2017 kryllade helt enkelt av uppkopplade prylar, hemassistenter och lampor som byter färg via ett svep i mobiltelefonen.

3. Det smarta hemmet på väg att bli säkrare



Efter förra årets skräckhistorier om botnät, hackade hemmaprylar och överbelastningsattacker var det uppfriskande att se att flera aktörer jobbar med olika säkerhetslösningar på området. Många hem befolkas i dag av smarta prylar med uselt förinställda lösenord och slarvigt uppdaterade lösenord, och i takt med att allt mer kopplas upp (se punkt två) får också cyerkriminella upp ögonen för de nya måltavlorna. Norton Core och Bitdefender Box är två produkter att hålla utkik efter framöver.

Nästa sida: Därför blir 2017 ett bra år för gaming och AR