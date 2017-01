Efter One som släpptes 2013 har HTC kämpat för att få ett lika stort genomslag med uppföljarna. Det har inte funkat speciellt bra, och företaget har valt att satsa på en ny inriktning.

Resultatet är U Ultra, en mer färgglad telefon än företagets senaste toppmodeller som kan fås i svart, vitt, blått och rosa och lanseras med den nya sloganen ”It’s all about U”. Skärmen är krökt och möter bakstycket i en jämn avrundad övergång. Precis som LG V20 har HTC stoppat in en extra liten skärm ovanför den stora för att visa notiser och annat.



U Ultra har 5,7 tum stor quad hd-skärm, Snapdragon 821-processor, 4 gigabyte minne, 64 gigabyte lagring och ett förvånansvärt litet batteri på 3 000 milliamperetimmar. På baksidan sitter samma kamera som i HTC 10, medan framsidan har fått en ny selfiekamera med 16 megapixlar.

Den största nyheten är dock att HTC har utvecklat en egen virtuell assistent med artificiell intelligens som kallas Sense Companion. Den ska lära sig av ditt beteende och kan exempelvis föreslå att du tar på dig en extra tröja och åker hemifrån lite tidigare om det har snöat under natten, eller påminna dig att ladda om du ofta får slut på ström.

HTC har även visat prov på mod – U Ultra saknar hörlurskontakt.

Säljstarten sker innan sista mars, och priset blir 7 900 kronor.

U Ultra får också en lillebror, U Play. Den har 5,2-tumsskärm med 1080p-skärm, betydligt vekare processor i form av Mediatek Helio P10, och enklare kamera. Den saknar också hörlurskontakt. Pris: 4 900 kronor.