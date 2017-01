Nintendos nya spelkonsol Switch är snart här, och redan på första dagen finns Legend of Zelda: Breath of the Wild att köpa. Spelet väntas bli en riktig ”killer app” för Switch, men de som redan har en Wii U kan fundera på att välja den versionen istället.

Skillnaden mellan Breath of the Wild på Wii U och Switch blir nämligen ganska liten, avslöjar IGN. Wii U visar som vanligt spelet i 720p-upplösning med 30 bilder per sekund, men Switch får varken 1080p eller 60 bilder per sekund utan blygsamma 900p (nej vi har inte heller hört talas om den upplösningen) och 30 bilder per sekund.

Därutöver får Switch-versionen mer avancerade ljudeffekter från naturen, som gräs, vatten och fotsteg. I ett spel där miljön spelar så stor roll är det säkert värdefullt, men kanske inte värt att köpa en ny spelkonsol för.