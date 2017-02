Du kan enkelt spela upp musik från din smartphone via bluetooth, usb-anslutning eller via line-ingången. Ljudet i högtalarna är kraftfullt och överlag helt okej, men vi saknar lite tydlighet i diskanten.

När vi startar den 3,2 liter stora dieselmotorn låter det verkligen lastbil, men när vi kör iväg reagerar vi direkt på kraften. Bilen är riktigt pigg och det känns mer som att vi kör en stor suv än en traditionell pickup. Servon är lätt och automatlådan gör sitt jobb bra, överlag är nya Ranger Wildtrak förvånansvärt kul att köra. Visst, den är byggd för att köras med last och när vi spänner fast ett par hundra kilo packning på flaket beter sig bilen mindre stötig.

Säkerhetsfunktioner och förarhjälpmedel

Testbilen var utrustad med backkamera och parkeringssensorer fram och bak, men vi saknade döda vinkelnvarnare på backspeglarna. Om du närmar dig ett fordon för snabbt blinkar några röda ledlampor ovanför instrumentbrädan vilket ger dig en tydlig visuell varning som reflekteras i vindrutan. Och om du missar den visuella varningen finns även autobroms som träder in. Bra!

Bilen har även filassistans, en funktion som känner av om du oavsiktligt korsar filmarkeringar i vägen. Denna funktion var dock inte lika bra på att känna av markeringarna som de flesta andra bilar vi har testat nyligen, även när vägen var ren och fin hade bilen ibland problem med detta.

Sensorn som läser av hastighetsskyltar fungerade dock riktigt bra och även om vindrutan inte var skinande ren hade den inga problem med att hålla koll på skyltarna. Adaptiv farthållare är en annan funktion som finns med i tillvalspaketet och som underlättar långkörning och dagligt pendlande i bilköer.

Flaket är praktisk och här finns gott om lastöglor att fästa spännbanden vid. Men jämfört med konkurrenterna är flaket lite kort.

Flaket på Ford Ranger mäter 144 centimeter i djupled, vilket är några centimeter kortare än på konkurrenterna Toyota Hilux, Nissan Navara och Mitsubishi L200. Som standard sitter skenor på sidorna med flyttbara fästöglor vilket är väldigt smidigt, och flaket är inklätt i tålig hårdplast.



Bra framkomlighet

Bilens markfria gång ligger på 23 centimeter, vilket är i klass med de flesta konkurrenterna, men en bit ifrån Toyotas mäktiga 29 centimeter. Här finns givetvis lågväxel och differentialspärr, och vaddjupet är hela 80 centimeter, så du behöver inte oroa dig för att bilen inte ska ta sig fram när det är lite lerigt på vägen till sommarstället, eller när snöstormen har förlamat mellansverige. Det här är en bil som klarar det mesta helt enkelt.

Bränsleförbrukningen är specificerad till 0,87 liter per mil blandad körning men du bör räkna med att den verkliga siffran landar kring eller strax under en liter per mil. Vilket ändå känns helt okej med tanke på motorn.