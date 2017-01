Förutom att avslöja vilken månad Super Mario Run når Android, twittrade Nintendo även om sin nästa mobilspelssatsning – Fire Emblem: Heroes.

De sköt även ut ett releasedatum för Android och IOS, vilket blir den 2 februari.

Fire Emblem Heroes announced for February 2 for both iOS and Android. https://t.co/cw1PMtct6Z