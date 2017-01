Teknik-ruschen nådde nya höjder under 2016. Varje tillverkare med någon som helst självbevarelsedrift har nu insett vikten av att kunna erbjuda kunderna vettiga förarhjälpmedel, säkerhetslösningar och komfortfunktioner. Vissa har lyckats riktigt bra, andra lite sämre. Det är inget snack om att Premium-tyskarna ligger längst fram inom samtliga områden, tätt följt av bland andra Volvo, med det tydliga exemplet nya S- och V90.

Men frågan är om inte Mercedes E-klass tar priset. Är du ute efter en stor och bekväm kombi har du hittat helt rätt. Designen har tydliga släktskap med C-klass och är riktigt lyckad. E-klassen har alltid återspeglat vad som vanligtvis definierar begreppet premiumbil. Sjätte generationen är inget undantag – det handlar helt enkelt om en lyxkryssare som väcker ha-begär.

Kupén andas lyx rakt igenom med hög kvalitetskänsla, bara åsynen av allt läder och smyckningarna med ädelträ i panelen ger oss lustkänslor när vi slår oss ner i de bekväma stolarna. Insteget är mycket bra, vilket gör det enkelt att kliva in i bilen. Väl på plats finns en massagefunktion med flera olika behandlingar som håller världsklass. Totalt 18 luftkuddar i ryggstöd och säte levererar både avkopplande och uppiggande program. Sidostöden i stolarna kan även fås som aktiva och parerar kurvtagningarna genom att trycka till åt motsatt håll. Läckert!

Utrymmesmässigt är det generöst tilltaget och fyra vuxna åker riktigt bekvämt. I den bakre sätesraden finns givetvis en egen klimatzon – fattas bara annat. Lastutrymmet är även det rymligt, även om det är en aning mindre än i föregångaren. 640 liter och med nedfällt baksäte hela 1 820 liter. Mer än tillräckligt för att blidka oss kombiälskare.

Två 12,3 tum stora skärmar flyter ihop till i stort sett en enhet som imponerar!

Riktigt bra mediamöjligheter

Den feta media-displayen drar givetvis blickarna till sig. Den skiljer sig rejält från vad vi vant oss vid från tillverkaren och är rejält tilltagen i bredd. Här visar Mercedes var skåpet ska stå och det nya användargränssnittet är både snabbt och användarvänligt. Animationerna gör det enkelt att navigera i systemet trots att det i vissa fall känns som om undermenyerna aldrig tar slut. Systemet är kompatibelt med både Apple Carplay och Android Auto, men att använda dessa känns om som att ta ett par kliv bakåt, då tillverkarens egna system är så mycket vassare.

Den lika feta skärmen bakom ratten imponerar även den och går att konfigurera för att passa just dig beroende på vilken information du vill ha presenterad under körningen. Det finns även tre olika ”designvarianter” att välja mellan; Classic, Sport och Progressive. Funktioner styrs via knappar med touchfunktion på ratten som tar ett tag att vänja sig vid, men efter ett tag vill du inte ha något annat. Vi lovar.

Den ständiga uppkopplingen (inbyggt sim-kort) ger oss, förutom kartor- och trafikuppdateringar i realtid samt wifi för de åkande, möjlighet att via ”Mercedes Me”-appen hela tiden ha koll på bilen, även från distans. Du kan exempelvis enkelt se var du parkerat bilen och hur mycket bränsle som finns. Eller varför inte spolarvätskenivån? Det går även att låsa eller låsa upp bilen, och det hela presenteras snyggt i mobilen.

Säkerheten först

Säkerhetsmässigt ligger E-klassen långt framm och det finns en rad olika funktioner för att skydda de åkande. Aktiv bromsassistent är standard och varnar föraren för en eventuellt förestående kollision och hjälper till med att bromsa om det behövs. Pre Safe Plys varnar för påkörning bakifrån gör ingrepp för och att undvika whiplashskador i mesta möjliga mån. Pre Safe Impuls blåser upp en särskild sidokrockkudde i ryggstödet för att flytta förare och passagerare närmare mitten vid en sidokollision. Att E-klassen har dödavinkeln- samt aktiv filbytesvarnare behöver vi knappast inte ens nämna.