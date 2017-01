Vinyl påbörjade sitt återtåg för flera år sedan och är redan uppe i 13,1 miljoner sålda skivor, och frågan är nu om kassetter kan göra en liknande resa.

Bäst av de nysläppta kassettbanden sålde Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1., soundtracket till filmen och namnet på den kassett som hjälten Star-Lord (Chris Pratt) hade med sig när han kidnappades från Jorden. Den sålde 4 000 exemplar. Andra ”storsäljare” var The Slim Shady LP, Purple Rain och specialalbum från Justin Bieber och The Weeknd.

Enligt Engadget är fängelsekunder även kassettkunder – kassettbandspelare är ett av få sätt amerikanska fångar får lyssna på musik på.