I höstas testade vi Sphero SPRK+, en liten motordriven radiostyrd plastboll som du via bluetooth styr med din smartphone. Nu lanseras uppföljaren, en variant med det något krångliga namnet Sphero Special Edition BB-8 app-enabled droid with force band (hädanefter bara Sphero BB-8 Special Edition i denna text). I denna variant får du chansen att själv styra den lilla charmiga roboten BB-8 från Star Wars-filmen The Force awakens.

I grund och botten är Sphero BB-8 Special Edition och Sphero SPRK+ samma sak, det vill säga en liten motordriven kula som du kan styra via en app i din smartphone eller surfplatta. Men där Sphero SPRK+ hade pedagogiska ambitioner vill Sphero BB-8 Special Edition inte vara något annat än en ren leksak, om än en ganska så dyr sådan.

Skön Star Wars-känsla

Att säga att Sphero BB-8 Special Edition består av en motordriven kula är dock inte helt sant. För att verkligen efterlikna BB-8 i filmen har den ett litet magnetiskt huvud som du fäster på kroppen (den motordrivna kulan). Detta huvud förflyttar sig sedan på kroppen när du kör BB-8 och befinner sig (nästan) alltid på toppen.