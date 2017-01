9 juni Rallyfantaster fick sitt lysmäte under 2015 med Codemasters Dirt Rally . Dirt 4 är må hända inte lika superseriöst som den titeln, men lär bjuda på gott om intensiva race runt om i världen. M3 var nyligen och spanade in spelet i London, och vi återkommer med våra intryck så snart som möjligt.

13. Uncharted: The Lost Legacy

2017

Uncharted 4: A Thief’s End placerade sig långt upp på mångas årsbästalistor i fjol, och det är väl högst sannolikt att den första expansionen lär göra detsamma i år. I Uncharted: The Lost Legacy får vi spela som Chloe Frazer, en av våra absoluta favoritkaraktärer från serien. Bara det är skäl nog att se fram emot det här lite extra mycket.

12. God of War

2017

Här snackar vi arga muskelknuttar och enorma bossar för hela slanten. God of War-serien hade sin storhetsperiod under Playstation 2-tiden, men har legat i dvala under flera år nu. Kommer den fjärde delen i närheten av sina föregångare har vi spektakulära effekter och mängder med avslitna lemmar att vänta oss.

11. South Park: The Fractured But Whole

Våren

Licensspel brukar sällan vara särskilt lyckade, men visst finns det undantag. Ett av dessa är South Park: The Stick of Truth från 2014, som ju faktiskt gjorde rättvisa av den klassiska komediserien. I uppföljaren The Fractured But Whole är det dags för South Park-kidsen att ta på sig superhjältedräkterna och återigen ge sig ut på ett episkt äventyr. Förhoppningsvis är den trötta prutthumorn från föregångaren borta till förmån för samma smarta skämt vi blivit bortskämda med genom tv-serien.