Senast vi hörde att någon lyckats hacka Deunvo var förra året med Rise of the Tomb Raider. DRM-skyddet har även fått en hel del kritik, som att du endast kan använda spelen på fem olika maskiner per dag och att det orsakar prestandaproblem.

Resident Evil 7: Biohazard finns nu ute på PC, PS4 och Xbox One. Läs vår recension av spelet här!