Snälla elbilstillverkare, sluta gräv ner er i EU-cykel-gropen – ni kommer ha ett helsike att ta er ut den. Att påstå att bilen klarar fem mil på enbart el och sen leverera 2,5 mil är inget annat än lurendrejeri. Jaha, du vill ha värme i kupén under färden, det blir minus fyra kilometer. Vindrutetorkaren måste användas, minus fem kilometer. Det är endast åtta grader varmt ute, varsågod minus sex kilometer… och så vidare.

Missa inte: M3 Motor - tester av de senaste och hetaste bilmodellerna

Min Volkswagen Passat GTE drog 0,78l/mil i 110km/h till och från Kolmården i helgen. Bilen var fullpackad och vi var två vuxna och tre barn. Vi startade med fullt batteri både hemma och från Vildmarkshotellet. 0,78l/mil känns inte okej. Det blir lite som när en handlare tog in Chevrolet Tahoe Hybrid till Sverige och sålde den som miljöbil bara för att den var utrustad med en liten elmotor.

Volkswagen e-UP kostar 280 000 kronor medan en vanlig Volkswagen UP kostar 130 000 kronor. För den mellanskillnaden kan du köra nästan 21 000 mil, vilket jag tvivlar på att en Volkswagen UP klarar. Alternativt kan du köpa ytterligare en Volkswagen UP i en annan färg och dessutom lägga till 20 000 Jenka-tuggummin utöver det. Om vi tittar på Volkswagen Passat GTE kontra samma bil med en bensinmotor så är skillnaden 120 000 kronor. För den summan kan du köpa en Volkswagen Passat med bensinmotor, och välja till hela utrustningslistan.

Läs mer: Elbilar och solenergi kan bromsa fossila bränslen redan 2020

Jag har provkört en hel del plug-in-hybrider och det är inte något bilmärke som egentligen utmärker sig, vare sig positivt eller negativt. Undantaget är kanske Porsche Cayenne e-hybrid som vi endast fick ut 1,8 mils eldrift av, men jag gissar att målgruppen för den är välavlönade företagsledare som kanske inte riktigt bryr sig om vardagsekonomin.

Min stora fråga är när det ska löna sig för privatpersoner med normal inkomst att köra plug-in-hybrid. Och framför allt – när vi ska slippa känna oss lurade efter köpet.