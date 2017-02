Även om många av oss skickar gott om mejl så får vi inte alltid svar så ofta som vi hade önskat. Ibland kanske vi inte får svar alls. Något som faktiskt kan ha att göra med hur vi avslutar våra mejl.

Boomerang, företaget bakom appen med samma namn, sammanställde nyligen en studie som tittade på hur olika sätt att avsluta ett mejl gav olika svarsfrekvenser. De tre vanligaste mejlavsluten var då "thanks" (tack), "regards" (hälsningar) och "cheers" (ha det bra) men det avslut som istället visade sig ge bäst svarsresultat var "thanks in advance" (tack på förhand). Detta gav då en svarsfrekvens på hela 65.7 procent vilket kan jämföras med "best" (bästa) som istället gav en frekvens på bara 51.2 procent.