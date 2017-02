Felformuleringar, illa tajmade skämt och alkoholmarinerade booty calls. Vi har alla råkat skicka meddelanden som inte riktigt blev som vi tänkt – något som orsakat stor frustration när de inte gått att radera.

Med andra ord kanske meddelandetjänsten Whatsapp är något på spåren med en kommande funktion som låter dig redigera och ta bort textfadäserna i efterhand?

SNEAK PEEK #1:

WhatsApp beta for iOS 2.17.1.869: it is possible to revoke messages! pic.twitter.com/Ncj22txxcG