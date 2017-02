Efter kritikerstormen mot biltjänsten Uber väljer nu vd:n Travis Kalanick att lämna Donald Trumps affärsråd. Kritiken stammar från att Uber-förare körde folk till flygplatsen JFK i New York samtidigt som en protest bland stadens taxiförare pågick mot Donald Trumps invandringsstopp. Något som fått folk att anklaga företaget för att utnyttja situationen för att tjäna pengar och som bland annat resulterade i att över 200 000 Uber-användare raderat sina konton, skriver The New York Times.

