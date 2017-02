Att små enheter som sitter inne i örat inte kan mäta sig med on- eller over ear-lurar är rent nonsens, det vet ni vid det här laget. Det handlar helt enkelt om hur bra komponenter tillverkarna lyckas klämma in i de små kabinetten. Samt passformen, som är en kritisk parameter när det kommer till just in ear-hörlurar.

Men det sagt är det extra spännande att klämma på Bose Quiet Control 30. Tillverkaren har skapat en smidig lösning för dig som vill resa lätt som samtidigt vill kunna stänga ute störande ljud. Quiet Control 30 är nämligen utrustade med brusreducerande teknik, något vi vet Bose är duktiga på sedan tidigare.

Den trådlösa konstruktionen innefattar en bygel som ligger över nacken och som rymmer all teknik. Den avlastar sladdarna som går upp till öronsnäckorna, vilket gör att de sitter på plats även när du är i rörelse.

Det medföljer tre storlekar av pluggar i silikon, som även består av en liten vinge för att fixare hörluren ytterligare i örat. Att byta ut dessa är enkelt men de är ömtåliga och går lätt sönder, något vi bittert får erfara när vi provar ut storlekarna.